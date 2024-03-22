Благинин Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Благинин Иван Иванов
Мать: Благинина Софья
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Благинина Парасковья Андреева
Мать ребёнка: Благинина Василиса Силанова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Благинин Прокопей Андреев
Мать ребёнка: Благинина Василиса Силанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855