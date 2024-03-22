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Благинин Андрей Иванов

Место рождения

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Благинин Иван Иванов

Мать: Благинина Софья

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Благинин Иван Андреев

Мать ребёнка: не указана

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Благинин Петр Андреев

Мать ребёнка: не указана

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Благинина Парасковья Андреева

Мать ребёнка: Благинина Василиса Силанова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Благинин Прокопей Андреев

Мать ребёнка: Благинина Василиса Силанова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Василиса Силанова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1855
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