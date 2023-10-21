Аширова (Едрёнкина) Марфа Ефимовна
Место рожденияд.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Дата рождения21.07.1920
Дата смерти26.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1920
Отец: Едрёнкин Ефим Ефимович
д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Рождение ребёнка
30.08.1949
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович
Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1980
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфа