Аширова (Едрёнкина) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аширова (Едрёнкина) Марфа Ефимовна

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Место рождения

д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез

Дата рождения

21.07.1920

Дата смерти

26.01.1980

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1920

Отец: Едрёнкин Ефим Ефимович

Мать: Едренкина Ирина Иоанновна

д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Рождение ребёнка
30.08.1949

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Старая Александровка, Уфимского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аширов Семён Иванович

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аширов Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аширов Иван Максимович

Смерть
26.01.1980
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфа
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