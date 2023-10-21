Едренкина (Зонова) Ирина Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина (Зонова) Ирина Иоанновна

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Место рождения

починок Ново- Александровка, Романовская волость

Дата рождения

1890

Дата смерти

07.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Зонов Иван Иванович

Мать: Зонова ??

починок Ново- Александровка, Романовская волость
Бракосочетание
18.01.1908

Муж: Едрёнкин Ефим Ефимович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уездская
Рождение ребёнка
07.01.1909

Сын: Едрёнкин Иоанн Евфимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уездс
Рождение ребёнка
20.04.1910

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Едрёнкин Калистрат Ефимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Едрёнкин Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1920

Дочь: Аширова Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович

д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Рождение ребёнка
1925

Сын: Едрёнкин Яков Ефимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Едрёнкин Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович

д. Старая Александровка, Уфимский район
Смерть
07.03.1976
Александровка, Богородская волость, Уфимский уездс
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