Едренкина (Зонова) Ирина Иоанновна
Место рожденияпочинок Ново- Александровка, Романовская волость
Дата рождения1890
Дата смерти07.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Зонов Иван Иванович
Мать: Зонова ??
починок Ново- Александровка, Романовская волость
Бракосочетание
18.01.1908
Александровка, Богородская волость, Уфимский уездская
Рождение ребёнка
07.01.1909
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович
Александровка, Богородская волость, Уфимский уездс
Рождение ребёнка
20.04.1910
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1911
Сын: Едрёнкин Калистрат Ефимович
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович
Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1911
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович
Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1920
Дочь: Аширова Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович
д.Александровка, Романовская волость, Уфимский уез
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Едрёнкин Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Ефимович
д. Старая Александровка, Уфимский район
Смерть
07.03.1976
Александровка, Богородская волость, Уфимский уездс