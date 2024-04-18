Вакулюк Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1987
Мать ребёнка: Баулина (Метёлкина) Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
11.05.1989
Дочь: Григорьева (Вакулюк) Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Баулина (Метёлкина) Любовь Анатольевна
Смерть
Неизвестно