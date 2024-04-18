Вакулюк Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакулюк Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1987

Сын: Вакулюк Яков Олегович

Мать ребёнка: Баулина (Метёлкина) Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
11.05.1989

Дочь: Григорьева (Вакулюк) Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Баулина (Метёлкина) Любовь Анатольевна

Смерть
Неизвестно

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