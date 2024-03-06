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Вакулюк Яков Олегович
Вакулюк Яков Олегович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1987
Пол
Мужской
Отец
Вакулюк Олег
Мать
Баулина (Метёлкина) Любовь Анатольевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1987
Отец:
Вакулюк Олег
Мать:
Баулина Любовь Анатольевна
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