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Броунштейн Адам или Адольф

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ламден Анна Адольфовна

Мать ребёнка: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золоторевская Фаина Адольфовна

Мать ребёнка: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Броунштейн Валериан Адольфович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Броунштейн Яков Адольфович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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