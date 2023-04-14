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Инфантьев Фёдор Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Инфантьев Михаил Дмитриев

Мать: Инфантьева Елена Афонасьева

Рождение ребёнка
24.11.1778

Дочь: Инфантьева Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Инфантьева Ирина Иванова

Петровское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Инфантьев Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Инфантьева Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Инфантьев Афонасий Фёдоров

Мать ребёнка: Инфантьева Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инфантьева Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно