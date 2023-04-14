Инфантьев Фёдор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
24.11.1778
Дочь: Инфантьева Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Инфантьева Ирина Иванова
Петровское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Инфантьева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Инфантьев Афонасий Фёдоров
Мать ребёнка: Инфантьева Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инфантьева Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно