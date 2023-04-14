Инфантьева Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1778
Дочь: Инфантьева Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Инфантьев Фёдор Михайлов
Петровское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Инфантьев Фёдор Михайлов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Инфантьев Афонасий Фёдоров
Отец ребёнка: Инфантьев Фёдор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно