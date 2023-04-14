Инфантьева Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьева Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1778

Дочь: Инфантьева Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Инфантьев Фёдор Михайлов

Петровское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Инфантьев Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Инфантьев Фёдор Михайлов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Инфантьев Афонасий Фёдоров

Отец ребёнка: Инфантьев Фёдор Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Фёдор Михайлов

Смерть
Неизвестно
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