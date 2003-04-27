Быков Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1931
Дата смерти27.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
21.12.1963
Мать ребёнка: Быкова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
20.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Татьяна Андреевна
Смерть
27.04.2003