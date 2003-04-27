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Быков Анатолий Васильевич

Место рождения

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.07.1931

Дата смерти

27.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
21.12.1963

Сын: Быков Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Быкова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
20.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Татьяна Андреевна

Смерть
27.04.2003

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