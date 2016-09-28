Быкова Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1936
Дата смерти28.09.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1963
Отец ребёнка: Быков Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Анатолий Васильевич
Смерть
28.09.2016