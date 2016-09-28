Быкова Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1936

Дата смерти

28.09.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
21.12.1963

Сын: Быков Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Быков Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Анатолий Васильевич

Смерть
28.09.2016

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