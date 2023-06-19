Бабина (Пелишенко) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения27.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1894
Бракосочетание
03.11.1913
Муж: Бабин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
14.08.1915
Отец ребёнка: Бабин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1921
Дочь: Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Бабин Ефим Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно