Бабина (Пелишенко) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Пелишенко) Анна Павловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1894

Отец: Пелишенко Павел Тимофеевич

Мать: Пелишенко Ольга Семеновна

Бракосочетание
03.11.1913

Муж: Бабин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
14.08.1915

Сын: Бабин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Бабин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
02.09.1921

Дочь: Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Бабин Ефим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно