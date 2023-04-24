Пелишенко Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти20.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
31.10.1893
Рождение ребёнка
27.09.1894
Дочь: Бабина Анна Павловна
Мать ребёнка: Пелишенко Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
04.10.1896
Дочь: Никитенко Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Пелишенко Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Балыкина Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Пелишенко Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
30.08.1908
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Пелишенко Ольга Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.1910