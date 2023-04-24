Пелишенко Павел Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелишенко Павел Тимофеевич

Пелишенко Павел Тимофеевич

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

20.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Пелишенко Тимофей Порфирьевич

Мать: Пелишенко Фекла Яковлевна

Бракосочетание
31.10.1893

Жена: Пелишенко Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
27.09.1894

Дочь: Бабина Анна Павловна

Мать ребёнка: Пелишенко Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
04.10.1896

Дочь: Никитенко Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Пелишенко Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Балыкина Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Пелишенко Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
30.08.1908

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Пелишенко Ольга Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.1910
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close