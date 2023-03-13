Баканова Татьяна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова Татьяна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Бакановъ Тимофей

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Бакановъ Яковъ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Крыгина Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Иванъ

Смерть
1794
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан