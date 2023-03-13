Баканова Татьяна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Бакановъ Тимофей
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бакановъ Яковъ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Крыгина Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Иванъ
Смерть
1794