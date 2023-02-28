Ксенофонтов Феоктист Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтов Феоктист Андреевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

31.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ксенофонтов Вдовин Андрей

Мать: Ксенофонтова Прасковья Ефимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1880

Жена: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Рождение ребёнка
13.09.1881

Сын: Вдовин - Ксенофонтов Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1882

Сын: Вдовин Николай Феоктистович

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1884

Сын: Вдовин - Ксенофонтов Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1885

Дочь: Соломония Феоктистовна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1886

Сын: Вдовин (ксенофонтов) Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1888

Дочь: Ратникова Прасковья Ксенофонтова

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1890

Дочь: Акилина Феоктистовна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1890

Дочь: Феодосия Феоктистовна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1892

Сын: Ксенофонтов Павел Феоктистович

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1893

Дочь: Наталья Феоктистовна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1894

Дочь: Москвичева Елизавета Ксенофонтова

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1897

Дочь: Лапенкова Ефросинья Ксенофонтова

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1900

Дочь: Ирина Феоктистовна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Ксенофонтов Василий Феоктистович

Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
31.08.1916
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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