Ксенофонтов Феоктист Андреевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти31.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Вдовин - Ксенофонтов Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Сын: Вдовин Николай Феоктистович
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Сын: Вдовин - Ксенофонтов Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Дочь: Соломония Феоктистовна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Сын: Вдовин (ксенофонтов) Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Дочь: Ратникова Прасковья Ксенофонтова
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Дочь: Акилина Феоктистовна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Дочь: Феодосия Феоктистовна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Сын: Ксенофонтов Павел Феоктистович
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Дочь: Наталья Феоктистовна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Дочь: Москвичева Елизавета Ксенофонтова
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Дочь: Лапенкова Ефросинья Ксенофонтова
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Дочь: Ирина Феоктистовна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна
Сын: Ксенофонтов Василий Феоктистович
Мать ребёнка: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна