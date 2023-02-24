Ратникова Прасковья Ксенофонтова
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения15.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1888
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1909
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Матрена Романовна
Отец ребёнка: Ратников Пмв Роман Егорович
Рождение ребёнка
01.02.1913
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Ратников Пмв Роман Егорович
Смерть
Неизвестно