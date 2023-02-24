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Ратникова Прасковья Ксенофонтова

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

15.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1888

Отец: Ксенофонтов Феоктист Андреевич

Мать: Ксенофонтова Капитолина Леонтьевна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1909

Муж: Ратников Пмв Роман Егорович

Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Матрена Романовна

Отец ребёнка: Ратников Пмв Роман Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1913

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Ратников Пмв Роман Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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