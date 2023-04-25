Трутнев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрутнев Петр

Трутнев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1907 и 1909

Дочь: Воробьёва Елизавета Петровна

Мать ребёнка: не указана

Коростовка, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно