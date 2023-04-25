Трутнев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1909
Дочь: Воробьёва Елизавета Петровна
Мать ребёнка: не указана
Коростовка, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно