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(Трутнева) Александра Петровна
(Трутнева) Александра Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трутнев Петр
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Трутнев Петр
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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