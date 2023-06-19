Ларион Герасимов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Герасим
Мать: Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Ларионова
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
Место жительства
1850
39 семья
Место жительства
1851
Переведен на Киргизскую степь
Место жительства
1858
32+ семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Иванова
Смерть
Неизвестно