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Ларион Герасимов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1799 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Герасим

Мать: Ефросинья Егорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Ларионова

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
39 семья
Место жительства
1851
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Переведен на Киргизскую степь
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
32+ семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Иванова

Смерть
Неизвестно