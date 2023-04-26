Ефросинья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ларион Герасимов

Отец ребёнка: Герасим

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитрий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Роман Герасимов

Отец ребёнка: Герасим

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
39 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим

Смерть
Неизвестно
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