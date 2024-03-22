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Шмараев Семен Мануилович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Шмараев Мануил Гаврилович

Мать: Шмараева Матрена

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1782
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1795
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Шмараева Агафия

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Шмараева Агафия

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шмараев Василий Семенович

Мать ребёнка: Шмараева Агафия

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1811
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шмараев Евдоким Семенович

Мать ребёнка: Шмараева Агафия

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1816
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева Агафия

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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