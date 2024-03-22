Шмараев Семен Мануилович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Шмараев Мануил Гаврилович
Мать: Шмараева Матрена
Упоминание
1782
Упоминание
1795
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Шмараева Агафия
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Шмараева Агафия
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шмараев Василий Семенович
Мать ребёнка: Шмараева Агафия
Упоминание
1811
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шмараев Евдоким Семенович
Мать ребёнка: Шмараева Агафия
Упоминание
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмараева Агафия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно