Шмараева Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Шмараева) Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Шмараев Семен Мануилович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Шмараева) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Шмараев Семен Мануилович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шмараев Василий Семенович
Отец ребёнка: Шмараев Семен Мануилович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шмараев Евдоким Семенович
Отец ребёнка: Шмараев Семен Мануилович
Смерть
Неизвестно