Шмараева Агафия 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Семен Мануилович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Шмараева) Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Шмараев Семен Мануилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Шмараева) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Шмараев Семен Мануилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шмараев Василий Семенович

Отец ребёнка: Шмараев Семен Мануилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шмараев Евдоким Семенович

Отец ребёнка: Шмараев Семен Мануилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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