Шмараева Матрена
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Хорошилова (Шмараева) Мария Мануиловна
Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Резникова (Шмараева) Анна Мануиловна
Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович
Смерть
1770