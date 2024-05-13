Шмараева Матрена 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева Матрена

Место рождения

Казачья Лисица, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачья Лисица, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Мануил Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Хорошилова (Шмараева) Мария Мануиловна

Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шмараев Иван Мануилович

Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Шмараев Семен Мануилович

Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Резникова (Шмараева) Анна Мануиловна

Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1770
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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