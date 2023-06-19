Перехватовъ Ѳеодоръ
Место рождения
Дата рождения08.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1848
Отец: Перехватовъ Ѳеодоръ
Мать: Перехватова Екатерина
Бракосочетание
30.01.1868
Рождение ребёнка
27.09.1869
Сын: Перехватовъ Иванъ
Мать ребёнка: Перехватова, Щипакина Еѵдокія
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.11.1873
Сын: Перехватовъ Григорий
Мать ребёнка: Перехватова, Щипакина Еѵдокія