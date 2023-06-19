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Перехватовъ Ѳеодоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1848

Отец: Перехватовъ Ѳеодоръ

Мать: Перехватова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1868

Жена: Перехватова, Щипакина Еѵдокія

Рождение ребёнка
27.09.1869

Сын: Перехватовъ Иванъ

Мать ребёнка: Перехватова, Щипакина Еѵдокія

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.11.1873

Сын: Перехватовъ Григорий

Мать ребёнка: Перехватова, Щипакина Еѵдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан