Свешникова Авдотья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Свешников Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Свешников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Свешников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно