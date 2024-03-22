Свешникова Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Авдотья Григорьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Свешников Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Свешников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Свешников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свешников Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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