Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кодрат Ильин
Отец ребёнка: Илья Исидоров
Рождение ребёнка
13.05.1799
Сын: Пахомий Ильин
Отец ребёнка: Илья Исидоров
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Исидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Исидоров
Смерть
Неизвестно