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Иван Иванович
Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1754
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Степанович
Мать
Устинья Федотовна
1707 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец:
Иван Степанович
Мать:
Устинья Федотовна
Смерть
Неизвестно
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