Ушакова Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ушаков Прокопий Тихонович
Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ушакова Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ушакова Клавдия Тихоновна
Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович