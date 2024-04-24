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Ушакова Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Тихон Климович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ушаков Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ушаков Прокопий Тихонович

Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ушакова Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ушакова Клавдия Тихоновна

Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ушаков Иван Тихонович

Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ушаков Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ушаков Василий Тихонович

Отец ребёнка: Ушаков Тихон Климович

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