Юринов Андрей Лукьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Юринов Лаврентий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Бракосочетание
27.01.1871 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1871 ст.
Дочь: Юринова Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Юринова Пелагея Патрилиевна
Рождение ребёнка
29.01.1876 ст.
Сын: Юринов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Юринова Пелагея Патрилиевна
Смерть
Неизвестно