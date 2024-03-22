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Юринов Андрей Лукьянович

Место рождения

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Юринов Лаврентий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Юринов Никита Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1871 ст.

Жена: Юринова Пелагея Патрилиевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1871 ст.

Дочь: Юринова Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Юринова Пелагея Патрилиевна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.01.1876 ст.

Сын: Юринов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Юринова Пелагея Патрилиевна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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