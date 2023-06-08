Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов Михаил
Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов ?
Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов Владимир
Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов Николай
Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакланов Александр
Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно