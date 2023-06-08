Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Михаил

Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов ?

Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Владимир

Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Николай

Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакланов Александр

Мать ребёнка: Бакланова Анна Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно