Бакланов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакланов Александр

Бакланов Александр

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: Бакланова Анна Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close