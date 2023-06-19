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Бакланов ?

Место рождения

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: Бакланова Анна Николаевна

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область