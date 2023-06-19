Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: Анастасия Тимофеева
Бракосочетание
22.01.1856
Жена: Праскева Наумова
Рождение ребёнка
07.11.1856
Мать ребёнка: Праскева Наумова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: Праскева Наумова
Рождение ребёнка
29.10.1861
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Праскева Наумова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно