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Николай Павлович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: Анастасия Тимофеева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1856

Жена: Праскева Наумова

Рождение ребёнка
07.11.1856

Сын: Сучков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Праскева Наумова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: Праскева Наумова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1861

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Праскева Наумова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно