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(Ордина) Пелагея Андреевна
(Ордина) Пелагея Андреевна
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Древо
Место рождения
д. Татариново
Дата рождения
Около 1861
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ордин Андрей
Около 1840 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец:
Ордин Андрей
Мать:
?
д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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