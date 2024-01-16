(Ордина) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ордина) Пелагея Андреевна

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Ордин Андрей

Мать: ?

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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