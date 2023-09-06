Урусова (Лобанова-Ростовская) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1882
Дочь: Лобанова-Ростовская Мария Владимировна
Отец ребёнка: Урусов Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
До 1882
Рождение ребёнка
1887
Сын: Урусов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Урусов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урусова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Урусов Владимир Дмитриевич
Смерть
Неизвестно