Урусова (Лобанова-Ростовская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Лобанова-Ростовская) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1882

Дочь: Лобанова-Ростовская Мария Владимировна

Отец ребёнка: Урусов Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
До 1882

Муж: Урусов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Урусов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Урусов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урусова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Урусов Владимир Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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