Урусов Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
07.04.1882
Дочь: Лобанова-Ростовская Мария Владимировна
Мать ребёнка: Урусова Мария Александровна
Бракосочетание
До 1882
Рождение ребёнка
1887
Сын: Урусов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Урусова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урусова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Урусова Мария Александровна
Смерть
1903