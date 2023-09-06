Урусов Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрусов Владимир Дмитриевич

Урусов Владимир Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Урусов Дмитрий Никитич

Мать: Урусова Александра Петровна

Рождение ребёнка
07.04.1882

Дочь: Лобанова-Ростовская Мария Владимировна

Мать ребёнка: Урусова Мария Александровна

Бракосочетание
До 1882

Жена: Урусова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Урусов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Урусова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урусова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Урусова Мария Александровна

Смерть
1903
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close