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Давыдов Иван Минеев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Давыдов Миней Григорьев

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Давыдов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Давыдов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Давыдов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Арина Иванова

Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Давыдов Павел Иванов

Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Арина Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850