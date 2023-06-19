Давыдов Иван Минеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Давыдов Миней Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Арина Иванова
Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Давыдов Павел Иванов
Мать ребёнка: Давыдова Арина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850