Давыдов Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Давыдов Иван Минеев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Нинила Михайлова
Мать ребёнка: Давыдова Настасья Никитина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Давыдова Настасья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850