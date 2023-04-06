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Давыдов Михаил Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Давыдов Иван Минеев

Мать: Давыдова Арина Григорьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Нинила Михайлова

Мать ребёнка: Давыдова Настасья Никитина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Давыдова Настасья Никитина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Настасья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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