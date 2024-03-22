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Федосья Федотовна

Место рождения

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Степан Федорович

Отец ребёнка: Федор Никифорович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Яков Федорович

Отец ребёнка: Федор Никифорович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Спиридон Федорович

Отец ребёнка: Федор Никифорович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Никифорович

Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Никифорович

Смерть
До 1834
Молоствово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
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