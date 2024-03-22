Федосья Федотовна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1770
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Спиридон Федорович
Отец ребёнка: Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Никифорович
Смерть
До 1834