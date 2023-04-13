Конторская Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Новицкая Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Самборская Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
22.07.1851
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
24.05.1854
Сын: Конторский Александр Александрович
Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Конторский Иван Александрович
Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно