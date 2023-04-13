Конторская Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонторская Любовь Михайловна

Конторская Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Новицкая Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Самборская Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
22.07.1851

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
24.05.1854

Сын: Конторский Александр Александрович

Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Конторский Иван Александрович

Отец ребёнка: Конторский Александр Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конторский Александр Аркадьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно