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Конторский Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

До 1892

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Конторский Александр Аркадьевич

Мать: Конторская Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Карпенко Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Конторская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
03.07.1889

Сын: Конторский Филипп Иванович

Мать ребёнка: Конторская Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конторская Мария Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1892