Конторский Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиДо 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Карпенко Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Конторская Мария Константиновна
Рождение ребёнка
03.07.1889
Сын: Конторский Филипп Иванович
Мать ребёнка: Конторская Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1892