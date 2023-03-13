Киселевъ Степанъ
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1738
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Киселевъ Савелий
Мать: Авдотья Максимова
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Киселевъ Иванъ
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Авдотья Иванова
Смерть
1784