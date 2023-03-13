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Киселевъ Степанъ

Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1738

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Киселевъ Савелий

Мать: Авдотья Максимова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753

Сын: Киселевъ Иванъ

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Авдотья Иванова

Смерть
1784
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область