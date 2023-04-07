Влас Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВлас Андреевич

Влас Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Андрей Егорович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно