Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1870 ст.
Муж: Гуров Андрей Никитич
Рождение ребёнка
15.09.1872 ст.
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Гуров Андрей Никитич
Рождение ребёнка
28.11.1877 ст.
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Гуров Андрей Никитич
Рождение ребёнка
22.11.1880 ст.
Сын: Гуров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Гуров Андрей Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно