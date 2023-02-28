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Екатерина Федоровна

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
16.01.1870 ст.

Муж: Гуров Андрей Никитич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1872 ст.

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гуров Андрей Никитич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1877 ст.

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Гуров Андрей Никитич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
22.11.1880 ст.

Сын: Гуров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Гуров Андрей Никитич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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