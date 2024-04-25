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Юрганов Павел Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1897

Дата смерти

До 1936

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897

Отец: Юрганов Мартимьян Прокопьевич

Мать: Юрганова (Кузнецова) Агриппина Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрганов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Юрганова Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1921

Сын: Юрганов Василий Павлович

Мать ребёнка: Юрганова Агафья Григорьевна

Бурмистрово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1923

Дочь: Юрганова (Юрганова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Юрганова Агафья Григорьевна

Смерть
До 1936
Бурмистрово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

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