Юрганов Павел Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1897
Дата смертиДо 1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрганова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.02.1921
Мать ребёнка: Юрганова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
11.02.1923
Дочь: Юрганова (Юрганова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Юрганова Агафья Григорьевна
Смерть
До 1936