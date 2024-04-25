Юрганова Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1900
Дата смерти06.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрганов Павел Мартемьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1921
Отец ребёнка: Юрганов Павел Мартемьянович
Рождение ребёнка
11.02.1923
Дочь: Юрганова (Юрганова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Юрганов Павел Мартемьянович
Рождение ребёнка
13.11.1939
Дочь: Затяева (Лушникова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Лушников Василий Яковлевич
Смерть
06.04.1977