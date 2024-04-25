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Юрганова Агафья Григорьевна

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Место рождения

Бурмистрово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.02.1900

Дата смерти

06.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурмистрово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрганов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Юрганов Павел Мартемьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.02.1921

Сын: Юрганов Василий Павлович

Отец ребёнка: Юрганов Павел Мартемьянович

Бурмистрово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1923

Дочь: Юрганова (Юрганова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Юрганов Павел Мартемьянович

Рождение ребёнка
13.11.1939

Дочь: Затяева (Лушникова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Лушников Василий Яковлевич

Смерть
06.04.1977
Бурмистрово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

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