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Соколова Зиновия Филипповна

Место рождения

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Соколов Филипп Прокопьевич

Мать: Анна Демидовна

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1846 по 1866
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп.14 д.77 стр.442
Бракосочетание
1866

Муж: Постников Александр Григорьевич

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
муж крестьянин собственник венчались в церкви Воскресения села Стан
Место жительства
С 1866 ст.
Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Постников Павел Александрович

Отец ребёнка: Постников Александр Григорьевич

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.

Дочь: Постникова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Постников Александр Григорьевич

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56 оп.13 д.57
Рождение ребёнка
26.06.1886 ст.

Сын: Постников Петр Александрович

Отец ребёнка: Постников Александр Григорьевич

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.

Дочь: Постникова Ефросинья Александровна

Отец ребёнка: Постников Александр Григорьевич

Ивановское, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно