Соколова Зиновия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Соколов Филипп Прокопьевич
Мать: Анна Демидовна
Место жительства
С 1846 по 1866
Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп.14 д.77 стр.442
Бракосочетание
1866
муж крестьянин собственник венчались в церкви Воскресения села Стан
Место жительства
С 1866 ст.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Постников Павел Александрович
Отец ребёнка: Постников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.
Дочь: Постникова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Постников Александр Григорьевич
ГАКО ф.56 оп.13 д.57
Рождение ребёнка
26.06.1886 ст.
Сын: Постников Петр Александрович
Отец ребёнка: Постников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.
Дочь: Постникова Ефросинья Александровна
Отец ребёнка: Постников Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно