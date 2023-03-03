Наталья Александровна
Место рожденияд. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения12.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1878 ст.
Отец: Александр Григорьевич
д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.57
Крещение
17.08.1879
с.Стан Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии ц.Воскресения
Смерть
Неизвестно