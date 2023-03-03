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Наталья Александровна

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Место рождения

д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

12.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1878 ст.

Отец: Александр Григорьевич

Мать: Соколова Зиновия Филипповна

д. Ивановского Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.57
Крещение
17.08.1879
с.Стан Архангельская волость Кологривского уезда Костромской губернии ц.Воскресения
Смерть
Неизвестно
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