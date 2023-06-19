Чупина (Кривых) Мавра Игнатьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1861 ст.
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 589 на ФС (лист 338 оборот и 339 в книге). Поженились 15.02.1861г. д. Осколково крестьянин Пантелеймон Степанов Чупин 1 браком 21 год и д. Панюшевой вдовы крестьянско... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.
Сын: Чупин Иоанн Пантелеймонов
Отец ребёнка: Чупин Пантелеймон Степанов
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 45 оборот
Смерть
Неизвестно