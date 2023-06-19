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Чупина (Кривых) Мавра Игнатьева

Место рождения

Большепанюшево, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1839 по 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Большепанюшево, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.02.1861 ст.

Муж: Чупин Пантелеймон Степанов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 589 на ФС (лист 338 оборот и 339 в книге). Поженились 15.02.1861г. д. Осколково крестьянин Пантелеймон Степанов Чупин 1 браком 21 год и д. Панюшевой вдовы крестьянско... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.

Сын: Чупин Иоанн Пантелеймонов

Отец ребёнка: Чупин Пантелеймон Степанов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 45 оборот
Смерть
Неизвестно