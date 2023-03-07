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Чупин Пантелеймон Степанов

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Чупин Степан Ксенофонтов

Мать: Чупина Марфа Никитина

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.02.1861 ст.

Жена: Чупина Мавра Игнатьева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 589 на ФС (лист 338 оборот и 339 в книге). Поженились 15.02.1861г. д. Осколково крестьянин Пантелеймон Степанов Чупин 1 браком 21 год и д. Панюшевой вдовы крестьянско... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.

Сын: Чупин Иоанн Пантелеймонов

Мать ребёнка: Чупина Мавра Игнатьева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 45 оборот
Смерть
Неизвестно
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