Чупин Пантелеймон Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Чупин Степан Ксенофонтов
Мать: Чупина Марфа Никитина
Бракосочетание
15.02.1861 ст.
Жена: Чупина Мавра Игнатьева
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 589 на ФС (лист 338 оборот и 339 в книге). Поженились 15.02.1861г. д. Осколково крестьянин Пантелеймон Степанов Чупин 1 браком 21 год и д. Панюшевой вдовы крестьянско... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.
Сын: Чупин Иоанн Пантелеймонов
Мать ребёнка: Чупина Мавра Игнатьева
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 45 оборот
Смерть
Неизвестно