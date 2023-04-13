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Байдакова Юлиана Минична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Байдаков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Байдаков Яков Фомич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Байдаков Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Байдаков Яков Фомич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Байдаков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Байдаков Яков Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдаков Яков Фомич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно